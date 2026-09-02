На подлете к Москве сбили девять беспилотников
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Днем 2 сентября Росавиация ограничила полеты в аэропортах «Внуково», «Жуковский», «Домодедово».
Утром Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА составило 12.
Ночью над Россией уничтожили 130 украинских дронов. Помимо Московского региона воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.