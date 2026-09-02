Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
Дежурные силы ПВО сбили еще пять украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Таким образом число уничтоженных на подлете к столице БПЛА увеличилось до 12, следует из сообщений мэра Сергея Собянина.
Глава города проинформировал о трех сбитых БПЛА в 08:20 мск и еще о двух – в 08:50 мск. В 07:07 мск Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников.
По данным Росавиации, столичный аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
С 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. Помимо Московского региона, воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.