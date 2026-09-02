Собянин сообщил о семи сбитых на подлете к Москве БПЛА
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
О ликвидации БПЛА Собянин проинформировал в 07:07 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Ночью в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» вводились ограничения: авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера уже отменена.
Вечером 1 сентября мэр Москвы сообщил об уничтожении четырех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.