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Собянин сообщил о семи сбитых на подлете к Москве БПЛА

Инна Шульгина

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

О ликвидации БПЛА Собянин проинформировал в 07:07 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Ночью в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» вводились ограничения: авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера уже отменена.

Вечером 1 сентября мэр Москвы сообщил об уничтожении четырех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

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