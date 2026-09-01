Силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, сейчас на местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
1 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки дронов на регион погибли четыре человека и три пострадали. Кроме того, за сутки в ЛНР под ударом беспилотников оказались автомобили, жилые дома, промзона, гражданская инфраструктура в 9 муниципалитетах.
В этот же день в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области из-за удара украинского дрона погибла женщина. Также в поселке Октябрьский один FPV-дрон взорвался на территории предприятия, повредив лобовое стекло автомобиля, а другой атаковал частный дом, повредив окна и входную группу.
Как сообщало Минобороны России, в ночь на 1 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников над 20 регионами России и акваторией Черного моря.