Силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве

1 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки дронов на регион погибли четыре человека и три пострадали. Кроме того, за сутки в ЛНР под ударом беспилотников оказались автомобили, жилые дома, промзона, гражданская инфраструктура в 9 муниципалитетах.