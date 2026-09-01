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Силы ПВО за ночь уничтожили более 500 беспилотников над Россией

Ксения Наумчик

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников над 20 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Воздушные цели ВСУ были ликвидированы с вечера до 08:00 мск 1 сентября над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Атаки были также отражены над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в небе над Москвой за ночь ликвидировали 17 БПЛА.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Пензы, Саратова (Гагарин), Пскова, Саранска, Самары (Курумоч), Сочи, Ульяновска (Баратаевка), Пулково, Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар, Оренбурга, Уфы. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

За день 31 августа силы ПВО России сбили 180 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

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