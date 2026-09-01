Силы ПВО за ночь уничтожили более 500 беспилотников над Россией

Воздушные цели ВСУ были ликвидированы с вечера до 08:00 мск 1 сентября над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Атаки были также отражены над Московским регионом, Крымом и Черным морем.