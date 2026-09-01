Средства ПВО сбили 17 БПЛА на подлете к Москве за ночь
В небе над Москвой за ночь ликвидировали 17 БПЛА, направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О налете пяти дронов Собянин уведомил в 03:51 мск.
Мэр Москвы ранее также писал о 12 сбитых беспилотниках на подлете к столице. Сообщение было опубликовано в 03:07 мск.
31 августа Собянин сообщал о 10 уничтоженных дронах ВСУ, летевших на столицу.
За день 31 августа средства ПВО России сбили 180 беспилотников над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.