Средства ПВО сбили 17 БПЛА на подлете к Москве за ночь

За день 31 августа средства ПВО России сбили 180 беспилотников над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.