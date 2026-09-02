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ВС РФ ударили по предприятию и военным складам в Одесской области

Сергей Пахомов

Армия России ночью 2 сентября поразила предприятие по производству безэкипажных катеров и склады с военно-техническим имуществом в порту Одесса на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные атаковали в порту шесть резервуаров с горючим, которое предназначено для ВСУ. Также ночью ВС РФ ударили по четырем объектам энергетической инфраструктуры, которые занимались обеспечением украинских портов.

1 сентября Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар по объектам логистической инфраструктуры и морским судам на Украине. В частности, был поражен логистический центр в Усатово Одесской области, где хранили грузы военного назначения.

В течение ночи 1 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе и области.

31 августа Минобороны РФ сообщало об ударе по складу ООО «Вест гейт логистик» в Киеве, задействованному в интересах ВСУ. Также армия России поразила логистический центр «DHL логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области.

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