Армия России поразила 16 хранилищ с вооружением и шесть резервуаров ГСМ ВСУ

Армия России поразила 16 хранилищ с вооружением и шесть резервуаров ГСМ ВСУНочью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины
Российские войска в ночь на 1 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе и области. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности.
По данным ведомства, в Киеве поражены предприятие ООО «Файер пойнт», выпускающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и твердотопливные ускорители, предприятие ООО «Аэробавовна», производящее аэростаты для доставки и управления беспилотниками, а также локомотивное депо Дарница.
В Киевской области поражены цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.
В Одессе и Одесской области поражены теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и цех сборки БПЛА. В порту Одессы удар пришелся на 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шести резервуаров с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморск поражены два склада с военно-техническим имуществом.
31 августа российские военные ударили по складу ООО «Вест гейт логистик» в Киеве, задействованного в интересах ВСУ. ВС России также нанесли удар по логистическому центру «DHL логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения центра использовались для хранения БПЛА различного назначения и комплектующих к ним. Помимо этого, российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе, где хранились грузы военного назначения.
30 августа в Минобороны сообщили о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Москва ответит на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и ТЭК России, отмечали в ведомстве.