Армия России поразила 16 хранилищ с вооружением и шесть резервуаров ГСМ ВСУ

Российские войска в ночь на 1 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе и области. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.