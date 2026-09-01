Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,886+0,98%KLVZ1,846+0,33%BISVP9,62+0,31%IMOEX2 184,15+0,24%RTSI796,55+0,24%RGBI113,94+0,26%RGBITR773,7+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России поразила 16 хранилищ с вооружением и шесть резервуаров ГСМ ВСУ

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины
Антон Потоков

Российские войска в ночь на 1 сентября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе и области. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности.

По данным ведомства, в Киеве поражены предприятие ООО «Файер пойнт», выпускающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и твердотопливные ускорители, предприятие ООО «Аэробавовна», производящее аэростаты для доставки и управления беспилотниками, а также локомотивное депо Дарница.

В Киевской области поражены цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.

ВС РФ ударили по военным предприятиям и ТЭКу Украины

Политика / Армия и спецслужбы

В Одессе и Одесской области поражены теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и цех сборки БПЛА. В порту Одессы удар пришелся на 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шести резервуаров с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморск поражены два склада с военно-техническим имуществом.

31 августа российские военные ударили по складу ООО «Вест гейт логистик» в Киеве, задействованного в интересах ВСУ. ВС России также нанесли удар по логистическому центру «DHL логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения центра использовались для хранения БПЛА различного назначения и комплектующих к ним. Помимо этого, российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе, где хранились грузы военного назначения.

30 августа в Минобороны сообщили о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Москва ответит на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и ТЭК России, отмечали в ведомстве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её