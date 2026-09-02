Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint перестал отображаться на радарах после патрулирования в районе Баренцева моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Flightradar24.
Самолет вылетел примерно в 12:30 мск с базы ВВС Великобритании в Милденхолле и направился на север. Около 15:50 он достиг Баренцева моря, пройдя неподалеку от норвежского побережья. Примерно через 50 минут, в 16:40, воздушное судно исчезло с радаров. В этот момент оно находилось примерно в 400 км севернее российских границ.
Причины прекращения отображения самолета в открытом трекинговом сервисе не уточняются. Не исключается, что система геопозиционирования на борту могла быть отключена. После исчезновения с радаров дальнейший маршрут Boeing RC-135W в общедоступных сервисах отслеживания не фиксировался.
25 августа вылетевший из Германии американский военный самолет подал сигнал бедствия. Воздушное судно поднялось в воздух с немецкой авиабазы ВВС США «Шпангдалем», расположенной неподалеку города Спангдалем. Борт летел через Эгейское море. Затем самолет возвращался через Чехию обратно. В это время он передал сигнал Squawk 7700, который используют при возникновении чрезвычайных ситуаций. В итоге воздушное судно смогло приземлиться.