Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

Самолет вылетел примерно в 12:30 мск с базы ВВС Великобритании в Милденхолле и направился на север. Около 15:50 он достиг Баренцева моря, пройдя неподалеку от норвежского побережья. Примерно через 50 минут, в 16:40, воздушное судно исчезло с радаров. В этот момент оно находилось примерно в 400 км севернее российских границ.