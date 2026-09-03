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«Росатом» подписал контракт на сооружение АЭС в Казахстане

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Росатом» подписал контракт на сооружение атомной электростанции в Казахстане. Соглашение было заключено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

Подразумевается, что строительные работы начнутся в 2027 г. По данным ТАСС, речь идет об АЭС «Балхаш» в составе двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. Станцию построят около села Улькен Жамбылского района Алматинской области Казахстана.

В конце мая президент России Владимир Путин посетил Казахстан. Итогом российско-казахстанских переговоров стало подписание соглашения между правительствами двух стран об условиях сотрудничества по строительству АЭС «Балхаш» в республике и соглашения о предоставлении Казахстану государственного экспортного кредита для ее строительства.

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