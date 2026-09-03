«Росатом» подписал контракт на сооружение АЭС в Казахстане
Подразумевается, что строительные работы начнутся в 2027 г. По данным ТАСС, речь идет об АЭС «Балхаш» в составе двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. Станцию построят около села Улькен Жамбылского района Алматинской области Казахстана.
В конце мая президент России Владимир Путин посетил Казахстан. Итогом российско-казахстанских переговоров стало подписание соглашения между правительствами двух стран об условиях сотрудничества по строительству АЭС «Балхаш» в республике и соглашения о предоставлении Казахстану государственного экспортного кредита для ее строительства.