Путин встретился с президентом Индонезии на ВЭФ

2 сентября Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Основным мероприятием первого дня визита главы государства стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на ВЭФ. Перед совещанием президент дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.