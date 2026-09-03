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Путин встретился с президентом Индонезии на ВЭФ

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает Кремль.

В сообщении указано, что Путин проводит беседу с Субианто в формате рабочего завтрака.

2 сентября Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Основным мероприятием первого дня визита главы государства стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на ВЭФ. Перед совещанием президент дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.

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