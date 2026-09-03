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На ВЭФ началось пленарное заседание с участием Путина

По словам президента, Дальний Восток должен быть территорией сотрудничества и изменений в экономике и инфраструктуре
Инна Шульгина
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин поприветствовал участников и гостей форума, отметив, что это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов и экспертов из десятков стран мира.

«Прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который является мощным центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики», – сказал глава государства.

Президент назвал Россию активным участником инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР, отметив, что страна на равных взаимодействует с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Стратегическая линия России, по словам Путина, заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, а также в социальной сфере.

«На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив», – подчеркнул российский лидер.

2 сентября Путин прибыл во Владивосток из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Ключевым мероприятием первого дня визита главы государства стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на ВЭФ. Перед совещанием президент дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.

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