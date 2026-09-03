На ВЭФ началось пленарное заседание с участием Путина

Президент назвал Россию активным участником инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР, отметив, что страна на равных взаимодействует с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Стратегическая линия России, по словам Путина, заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, а также в социальной сфере.