Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке

Глава государства сообщил, что 1 января 2027 г. на всей территории Дальнего Востока и Арктики вступит в силу единый преференциальный режим. Речь о том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а «тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону», пояснил президент.