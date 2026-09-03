Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,955-0,2%BISVP9,77+0,83%VEON-RX60,7+1,17%IMOEX2 192,02+0,32%RTSI793,75+0,32%RGBI113,72+0,08%RGBITR772,76+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Нужно последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей Дальнего Востока и Арктики, снижать для них административную нагрузку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нельзя бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора», – сказал Путин.

Глава государства сообщил, что 1 января 2027 г. на всей территории Дальнего Востока и Арктики вступит в силу единый преференциальный режим. Речь о том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а «тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону», пояснил президент.

3 сентября Путин участвует в пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке, куда он 2 сентября прибыл из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте