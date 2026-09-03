Путин потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке
Нужно последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей Дальнего Востока и Арктики, снижать для них административную нагрузку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нельзя бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора», – сказал Путин.
Глава государства сообщил, что 1 января 2027 г. на всей территории Дальнего Востока и Арктики вступит в силу единый преференциальный режим. Речь о том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а «тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону», пояснил президент.
3 сентября Путин участвует в пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке, куда он 2 сентября прибыл из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС.