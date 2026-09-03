Путин рассказал о встрече с тигром на Дальнем Востоке

Президент посвятил свое выступление развитию Дальнего Востока и Арктики. Он отметил, что регион обладает уникальной природой, которая может привлечь множество туристов из России и других стран. Глава государства подчеркнул необходимость соблюдения экологических требований при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий. Он также пообещал продолжить генеральную уборку Арктики – вывоз старой техники и расчистку накопленных отходов.