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Путин рассказал о встрече с тигром на Дальнем Востоке

Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился впечатлениями от встречи с диким тигром во время поездки на Дальний Восток. По словам главы государства, хищник вышел на дорогу прямо перед его автомобилем.

«Ехали на машине, тигр выходит, никуда не спешит, хвостиком махает. Хозяин тайги!» – рассказал Путин.

Президент посвятил свое выступление развитию Дальнего Востока и Арктики. Он отметил, что регион обладает уникальной природой, которая может привлечь множество туристов из России и других стран. Глава государства подчеркнул необходимость соблюдения экологических требований при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий. Он также пообещал продолжить генеральную уборку Арктики – вывоз старой техники и расчистку накопленных отходов.

Особое внимание, заявил Путин, будет уделяться защите чувствительных экосистем: озера Байкал, рек Амур и Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

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