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Путин заявил об отсутствии планов национализировать критическую инфраструктуру

Ведомости
Пётр Ковалёв / ТАСС / Пресс-служба президента России
Пётр Ковалёв / ТАСС / Пресс-служба президента России

Смысл и цель указа о защите критической инфраструктуры в том, чтобы бизнес вкладывал деньги в защиту своих предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Здесь дело совершенно не в каких-то планах по национализации. В мыслях не было у государства что-то там национализировать», – подчеркнул он, выступая на пленарном заседании ВЭФа.

По словам президента, документ призван направить бизнес вкладывать средства в оборону. Предприниматели вкладывают деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий – вот о чем идет речь, сказал Путин.

24 августа российский лидер подписал указ, что в России смогут вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. Такая мера также может применяться при задержке восстановления объектов. 

Расходы, связанные с осуществлением временного управления, будут финансироваться за счет доходов от имущества, в отношении которого введена соответствующая мера. Прекратить временное управление сможет правительство на основании поручения президента России.

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