МИД Молдавии вручил послу РФ ноту из-за избирательных участков в Приднестровье

23 июля «Ведомости» писали, что Центризбирком (ЦИК) обновил регламент проведения голосования для россиян за рубежом. В частности, там прописана возможность изготовления избирательных бюллетеней непосредственно участковыми избирательными комиссиями. В этом электоральном цикле доставка бюллетеней, изготовленных типографским способом, будет осуществляться в Абхазию, Азербайджан и Южную Осетию. Во всех остальных странах участковые комиссии будут изготавливать их самостоятельно по оригинальному макету, переданному из ЦИК в электронном виде.