МИД Молдавии вручил послу РФ ноту из-за избирательных участков в Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову ноту протеста. Об этом сообщил «Sputnik.Ближнее зарубежье».
Поводом для демарша послужило решение российской стороны организовать избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу на территории Приднестровья. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что в сентябре Россия откроет в регионе 17 избирательных участков.
23 июля «Ведомости» писали, что Центризбирком (ЦИК) обновил регламент проведения голосования для россиян за рубежом. В частности, там прописана возможность изготовления избирательных бюллетеней непосредственно участковыми избирательными комиссиями. В этом электоральном цикле доставка бюллетеней, изготовленных типографским способом, будет осуществляться в Абхазию, Азербайджан и Южную Осетию. Во всех остальных странах участковые комиссии будут изготавливать их самостоятельно по оригинальному макету, переданному из ЦИК в электронном виде.
15 июня глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что в 2026 г. планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах.