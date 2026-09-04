Россия может провести отдельный форум со странами Латинской Америки
Россия получила запрос о проведении отдельного форума по странам Латинской Америки. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил советник президента России Антон Кобяков. В перспективе он может состояться.
«Когда мы сможем его [форум] организовать, пока трудно сказать», – сказал он в интервью ТАСС.
Кобяков отметил, что для России вопрос о диалоге со странами Латинской Америки особенно актуален после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что фактически данный инцидент стал вызовом Латинской Америке от США, а возмущение, которое испытывают латиноамериканцы из-за этой ситуации, не могло не сказаться на диалоге с Россией.
По словам Кобякова, помимо форума со странами Латинской Америки также планируется провести саммит с Африкой и форум с арабскими странами.
Во время брифинга в рамках ВЭФ Кобяков также сказал, что в работе форума приняли участие более 9300 человек. Из них – 1200 представители СМИ, 2000 экспонентов из 78 стран, в том числе из 18 недружественных государств.
За время форума было подписано 318 соглашений. Их общая сумма составила почти 7 трлн руб. (без учета соглашений, составляющих коммерческую тайну).