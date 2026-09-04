Россия может провести отдельный форум со странами Латинской Америки

Кобяков отметил, что для России вопрос о диалоге со странами Латинской Америки особенно актуален после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что фактически данный инцидент стал вызовом Латинской Америке от США, а возмущение, которое испытывают латиноамериканцы из-за этой ситуации, не могло не сказаться на диалоге с Россией.