Путин открыл заседание оргкомитета «Победа»
Президент России Владимир Путин проводит заседание организационного комитета «Победа». Российский лидер выступил со вступительным словом, в котором отметил, что РФ ведет постоянную работу по сохранению исторической правды и памяти.
«Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей», – подчеркнул Путин. По словам главы государства, одной из основных задач является сбережение воинских мемориалов и зданий, где произошли значимые события военной истории.
Оргкомитет «Победа» – совещательный и консультативный орган при президенте. Действует в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания россиян и в отношении ветеранов.
21 апреля стало известно, что в Ростовской области привели в порядок более 1500 памятников, связанных с подвигами героев Великой Отечественной войны.