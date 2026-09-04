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Путин открыл заседание оргкомитета «Победа»

Сергей Пахомов
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит заседание организационного комитета «Победа». Российский лидер выступил со вступительным словом, в котором отметил, что РФ ведет постоянную работу по сохранению исторической правды и памяти.

«Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей», – подчеркнул Путин. По словам главы государства, одной из основных задач является сбережение воинских мемориалов и зданий, где произошли значимые события военной истории.

Оргкомитет «Победа» – совещательный и консультативный орган при президенте. Действует в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания россиян и в отношении ветеранов. 

21 апреля стало известно, что в Ростовской области привели в порядок более 1500 памятников, связанных с подвигами героев Великой Отечественной войны. 

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