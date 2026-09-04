Сайт госведомства Норвегии подвергся хакерской атаке
Сайт Управления по делам иностранцев Норвегии (UDI) подвергся хакерской атаке, сообщила газета Dagbladet со ссылкой на ведомство.
Днем 4 сентября сайт UDI стал недоступен и отображал сообщение об ошибке. Старший советник ведомства по связям с прессой Густав Трю заявил, что, по всей видимости, причиной произошедшего стала кибератака.
По его словам, атака также повлияла на доступ к нескольким онлайн-сервисам UDI, предназначенным для граждан. При этом внутренние системы ведомства продолжают работать и не были затронуты.
1 сентября злоумышленники потребовали от властей Берлина выкуп около 2 млн евро после хакерской атаки на сети сената.
О кибератаке стало известно 14 августа. Пострадавшие ведомства временно отключили от общегородской сети. По данным сената, с 7 по 12 августа произошла утечка большого объема данных, включая конфиденциальную информацию и персональные данные.