NYT: Израиль закрепился в Южном Ливане после захвата стратегического хребта

Кац назвал взятие хребта «завершением процесса консолидации нашего контроля над зоной безопасности в Южном Ливане». Однако планы по урегулированию, согласованные в июне при посредничестве США, зашли в тупик. Согласно им, ливанская армия должна была разоружить «Хезболлу» и разместиться на юге, а израильские войска – поэтапно выйти. Но процесс забуксовал: Израиль требует от правительства Ливана активных действий против «Хезболлы», а ливанские власти жалуются на израильские удары и отсутствие вывода войск. При этом «Хезболла» отказывается разоружаться.