NYT: Израиль закрепился в Южном Ливане после захвата стратегического хребта
Захват стратегического хребта Али-аль-Тахер в четверг закрепил израильский контроль над Южным Ливаном, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет The New York Times.
Газета отмечает, что это усилило опасения, что Израиль намерен затянуть оккупацию юга Ливана, которая продолжается уже несколько месяцев. Хребет, расположенный примерно в 10 км от границы, возвышается над подземной базой «Хезболлы», которая стала центром конфликта с марта, когда началась американо-израильская военная кампания против Ирана – главного союзника группировки.
Кац назвал взятие хребта «завершением процесса консолидации нашего контроля над зоной безопасности в Южном Ливане». Однако планы по урегулированию, согласованные в июне при посредничестве США, зашли в тупик. Согласно им, ливанская армия должна была разоружить «Хезболлу» и разместиться на юге, а израильские войска – поэтапно выйти. Но процесс забуксовал: Израиль требует от правительства Ливана активных действий против «Хезболлы», а ливанские власти жалуются на израильские удары и отсутствие вывода войск. При этом «Хезболла» отказывается разоружаться.
Иран предупредил США через Оман, что захват хребта нарушает «красные линии» и Тегеран жестко ответит, если наступление продолжится. По данным иранских военных, в комплексе под хребтом оказались заблокированы от 70 до 100 членов «Хезболлы» и иранских советников. Израильские военные заявили об установлении «оперативного контроля» после операции, которая началась в июне, и очистке двух подземных маршрутов.
Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что, несмотря на символическую значимость захвата, кардинально ситуация не изменилась. Тегеран ранее настаивал, что любое соглашение должно прекращать боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, но пока переговоры с США также зашли в тупик.