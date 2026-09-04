Госдеп одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии боеприпасов на $5 млрд
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии боеприпасов Joint Direct Attack Munitions – Extend Range. Сумма поставки составляет около $5 млрд, сообщил Reuters.
Основным подрядчиком выступила компания Boeing. Также ведомство сообщило, что одобрило возможную продажу двигателей AGT-1500 Саудовской Аравии примерно за $750 млн. В данном случае поставками двигателей занимается компания Honeywell.
В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Саудовской Аравии передовую американскую военную технику.
Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) – это комплект высокоточного наведения, разработанный компанией Boeing совместно с Австралийской организацией оборонных исследований и разработок (DSTO). Он превращает обычные свободнопадающие авиабомбы в управляемые высокоточные боеприпасы, способные поражать цели в любых погодных условиях.