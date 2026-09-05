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Проживающие в Польше россияне смогут проголосовать на выборах у КПП на границе

Анна Суслова

Российские граждане, проживающие в Польше, смогут проголосовать на выборах в Госдуму как в здании посольства РФ в стране, так и на избирательных участках на российско-польской границе, сообщило дипучреждение в Telegram-канале.

Голосование состоится на избирательных участках в Калининградской области рядом с многосторонними автомобильными пунктами пропуска (МАПП) – «Мамоново-II – Гжехотки» и «Багратионовск – Безледы».

Проголосовать можно будет с 18 по 20 сентября 2026 г. в период с 10:00 до 18:00. При этом процедура в «Мамоново-II – Гжехотки» пройдет в низкопольном автобусе, а в «Багратионовск – Безледы» – в отдельно стоящем помещении.

4 сентября МИД РФ сообщил, что для голосования на выборах в Госдуму за рубежом создано 319 избирательных участков в 152 странах. Граждане, которые находятся в Белоруссии, Таджикистане, Турции, Индии и др. смогут проголосовать досрочно. Гражданам, которые находятся в странах, где нет посольства РФ, предлагается проголосовать в другом государстве. В Китае, Иране, Израиле и в др. граждане РФ проголосовать 20 сентября не смогут.

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