Проживающие в Польше россияне смогут проголосовать на выборах у КПП на границе

4 сентября МИД РФ сообщил, что для голосования на выборах в Госдуму за рубежом создано 319 избирательных участков в 152 странах. Граждане, которые находятся в Белоруссии, Таджикистане, Турции, Индии и др. смогут проголосовать досрочно. Гражданам, которые находятся в странах, где нет посольства РФ, предлагается проголосовать в другом государстве. В Китае, Иране, Израиле и в др. граждане РФ проголосовать 20 сентября не смогут.