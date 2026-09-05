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МИД призвал американцев учитывать реалии в украинском урегулировании

Ирина Овчарова

Ситуация в зоне конфликта меняется не в пользу Киева, Вашингтону нужно это учитывать в переговорах. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне ожидаемых визитов представителей США в Москву и Киев.

Главный вопрос, по его словам, – насколько представители Штатов готовы вложиться в поиски реального решения всех проблем кризиса. «Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», – отметил замминистра. 

По его словам, ситуация после саммита в Анкоридже оставила «множество вопросов» о готовности американской стороны придерживаться «здравых рамок» и не поддаваться «обработке со стороны противников урегулирования». 

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине.

Визит американских переговорщиков запланирован на 5–6 сентября. Они посетят Москву, а затем отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ. 

В Белом доме подтвердили, что Уиткофф и Кушнер обсудят ситуацию на фронте и возможность прекращения огня.

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