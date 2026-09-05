МИД призвал американцев учитывать реалии в украинском урегулировании

Главный вопрос, по его словам, – насколько представители Штатов готовы вложиться в поиски реального решения всех проблем кризиса. «Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», – отметил замминистра.