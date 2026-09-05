За ночь над регионами России сбили 53 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.
Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 250 беспилотников. В результате атак погиб один человек, ранены 15 мирных жителей, включая детей, сообщил региональный оперштаб.
Наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгородский округ – 52 БПЛА, из которых 30 подавлены или сбиты. В поселке Октябрьский от взрыва автомобиля погиб мужчина, три женщины ранены, одна в тяжелом состоянии госпитализирована. Повреждены многоквартирные дома, частные строения, автомобили и коммерческий объект. В Краснояружском округе зафиксировано 56 дронов, 23 сбиты. Ранены 14-летний подросток и мужчина, повреждены дома и автомобили. Всего удары нанесены по 13 округам Белгородской области.