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Главная / Политика /

За ночь над регионами России сбили 53 украинских беспилотника

Ведомости

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 250 беспилотников. В результате атак погиб один человек, ранены 15 мирных жителей, включая детей, сообщил региональный оперштаб. 

Наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгородский округ – 52 БПЛА, из которых 30 подавлены или сбиты. В поселке Октябрьский от взрыва автомобиля погиб мужчина, три женщины ранены, одна в тяжелом состоянии госпитализирована. Повреждены многоквартирные дома, частные строения, автомобили и коммерческий объект. В Краснояружском округе зафиксировано 56 дронов, 23 сбиты. Ранены 14-летний подросток и мужчина, повреждены дома и автомобили. Всего удары нанесены по 13 округам Белгородской области. 

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