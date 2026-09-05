Итальянский концерн Leonardo готовится к поглощениям на Украине

Подразделение, о создании которого было объявлено в августе, также будет поддерживать разработку системы противовоздушной обороны Michelangelo. Первые испытания системы на Украине запланированы на конец года, при этом компонент по борьбе с дронами уже тестируется в Италии, а на Украине будет развернут артиллерийский эшелон.