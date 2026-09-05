Итальянский концерн Leonardo готовится к поглощениям на Украине
Новое киевское подразделение итальянского государственного оборонного концерна Leonardo станет «форпостом» для поиска возможностей партнерства, инвестиций или поглощения в украинском военно-технологическом секторе. Об этом заявил генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани, пишет Bloomberg.
Подразделение, о создании которого было объявлено в августе, также будет поддерживать разработку системы противовоздушной обороны Michelangelo. Первые испытания системы на Украине запланированы на конец года, при этом компонент по борьбе с дронами уже тестируется в Италии, а на Украине будет развернут артиллерийский эшелон.
Система Michelangelo уже предлагается экспортным заказчикам, которым требуется защита от беспилотников и баллистических угроз.
Такая инициатива является частью стратегии Мариани для наращивания европейского оборонного потенциала на фоне ослабления НАТО, пишет издание.
19 августа портал Milano Finanza сообщил, что Leonardo учреждает новую дочернюю компанию на Украине с упором на беспилотники и инновационные технологии.
23 августа стало известно, что Украина и Финляндия подписали документы о разработке и производстве на финской территории беспилотников для нужд Украины и Европы.