Путин поддержал идею привлекать в реготделения добровольцев с категорией «Д»

По словам Поддубного, военнослужащие, получившие ранения и имеющие категорию «Д», хотят служить в региональных подразделениях, например, в составе «БАРС», и защищать объекты от беспилотников. Он уточнил, что речь идет не о переднем крае, а о защите своих городов, сел и предприятий. По его словам, такие добровольцы готовы выполнять задачи, несмотря на тяжелую категорию, и это не единичный запрос.