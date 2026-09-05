Путин поддержал идею привлекать в реготделения добровольцев с категорией «Д»
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу военного корреспондента ВГТРК, лидера предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного привлекать в региональные подразделения по защите от атак БПЛА россиян с категорией «Д» (полностью негоден). Идею Поддубный озвучил на встрече с пятеркой лидеров партии «Единая Россия».
По словам Поддубного, военнослужащие, получившие ранения и имеющие категорию «Д», хотят служить в региональных подразделениях, например, в составе «БАРС», и защищать объекты от беспилотников. Он уточнил, что речь идет не о переднем крае, а о защите своих городов, сел и предприятий. По его словам, такие добровольцы готовы выполнять задачи, несмотря на тяжелую категорию, и это не единичный запрос.
Президент заявил, что поддерживает просьбу Поддубного. На встрече также затронули совершенствования системы защиты неба от атак ВСУ. По мнению Путина, для этого необходим единый командир.
Путин также согласился с предложением уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей на покупку дома. Еще одно предложение, одобренное президентом, касается введения льгот для многодетных семей для покупки мощных автомобилей.