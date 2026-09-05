После запуска «Восток ойла» Сечин передал привет бывшим западным партнерам

«Пользуясь случаем, [хотел] передать привет лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта "Восток ойл", таким как Роберт Дадли – бывший глава BP, Рекс Тиллерсон – выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великим геологам – Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Дафину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Дарену Вудсу и Нилу Чапмену. Я думаю, они будут очень рады», – сказал Сечин.