После запуска «Восток ойла» Сечин передал привет бывшим западным партнерам
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток ойл» передал привет бывшим западным партнерам. Среди них он назвал бывшего гендиректора нефтяной компании BP Роберта Дадли и экс-главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона.
«Пользуясь случаем, [хотел] передать привет лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта "Восток ойл", таким как Роберт Дадли – бывший глава BP, Рекс Тиллерсон – выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великим геологам – Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Дафину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Дарену Вудсу и Нилу Чапмену. Я думаю, они будут очень рады», – сказал Сечин.
Первая нефть начала поступать по магистральному нефтепроводу проекта «Восток ойл» к терминалу порта Бухта Север 5 сентября. Участие в церемонии ввода проекта в эксплуатацию в режиме ВКС принял президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.
Ресурсная база «Восток ойла» составляет 7 млрд т малосернистой нефти (содержание серы – 0,01»0,1%). «Роснефть» реализует проект по поручению Путина. Вводится первая очередь терминала, общий объем перевалки достигнет 30 млн т в год.