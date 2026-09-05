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После запуска «Восток ойла» Сечин передал привет бывшим западным партнерам

Инна Шульгина

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток ойл» передал привет бывшим западным партнерам. Среди них он назвал бывшего гендиректора нефтяной компании BP Роберта Дадли и экс-главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

«Пользуясь случаем, [хотел] передать привет лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта "Восток ойл", таким как Роберт Дадли – бывший глава BP, Рекс Тиллерсон – выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великим геологам – Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Дафину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Дарену Вудсу и Нилу Чапмену. Я думаю, они будут очень рады», – сказал Сечин.

Первая нефть начала поступать по магистральному нефтепроводу проекта «Восток ойл» к терминалу порта Бухта Север 5 сентября. Участие в церемонии ввода проекта в эксплуатацию в режиме ВКС принял президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.

Ресурсная база «Восток ойла» составляет 7 млрд т малосернистой нефти (содержание серы – 0,01»0,1%). «Роснефть» реализует проект по поручению Путина. Вводится первая очередь терминала, общий объем перевалки достигнет 30 млн т в год.

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