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Шмелева сообщила Путину о двукратном росте доходов на «Сириусе»

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем фонда «Талант и успех», председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Шмелеву с началом учебного года. Она поблагодарила президента, отметив, что с началом учебного года совпало окончание первого созыва Совета федеральной территории. По словам Шмелевой, за пять лет «эта конституционная новелла» доказала свою работоспособность. Председатель Совета рассказала, что в Сириусе было принято 418 актов (от устава до Социального кодекса), и сейчас территория самостоятельно исполняет 106 из 178 региональных полномочий.

Вдвое выросли собственные доходы на федеральной территории, реализуется шесть госпрограмм.

«И, конечно, вот эта черта федеральной территории, что она близка к людям, что каждый десятый житель обращался, предлагал и что-либо делает – мы получаем 3000 систематизированных предложений граждан, которые превратились в нормы права даже», – рассказала Шмелева.

В конце января Путин на встрече со Шмелевой обсудил строительство филиала «Сириуса» в Казахстане, а также разработку новых просветительских программ. Президент говорил, что договаривался о строительстве филиала с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. По словам Путина, в Казахстане много талантливых детей и молодых людей, поэтому создать условия для их развития чрезвычайно важно.

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