Шмелева сообщила Путину о двукратном росте доходов на «Сириусе»

Путин поздравил Шмелеву с началом учебного года. Она поблагодарила президента, отметив, что с началом учебного года совпало окончание первого созыва Совета федеральной территории. По словам Шмелевой, за пять лет «эта конституционная новелла» доказала свою работоспособность. Председатель Совета рассказала, что в Сириусе было принято 418 актов (от устава до Социального кодекса), и сейчас территория самостоятельно исполняет 106 из 178 региональных полномочий.