Грушко: политики ЕС «сотрясают воздух» словами о мире

«То, что мы наблюдаем со стороны Евросоюза – призывы к миру, о том, что надо говорить с Россией, – это скорее сотрясение воздуха, создание белого информационного шума», – сказал дипломат. По его словам, реальные действия Брюсселя идут в русле курса НАТО и направлены на затягивание конфликта для нанесения Москве стратегического поражения.