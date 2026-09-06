Грушко: политики ЕС «сотрясают воздух» словами о мире
Заявления европейских лидеров о необходимости переговоров с Москвой не имеют практического значения. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает «РИА Новости».
«То, что мы наблюдаем со стороны Евросоюза – призывы к миру, о том, что надо говорить с Россией, – это скорее сотрясение воздуха, создание белого информационного шума», – сказал дипломат. По его словам, реальные действия Брюсселя идут в русле курса НАТО и направлены на затягивание конфликта для нанесения Москве стратегического поражения.
В Европе нарастает число политиков, ратующих за восстановление контактов с РФ. Премьер Бельгии Барт де Вевер связывает это с необходимостью импорта энергоресурсов, а финский лидер Александр Стубб не раз говорил о неизбежности диалога. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон направлял в Москву своего советника.
5 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Путин оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков, а также поблагодарил президента США за попытки урегулировать кризис на Украине и оказать содействие для взаимоприемлемых развязок.