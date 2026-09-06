По пути в Киев спецпосланники США приземлились в Польше
Самолет спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера покинул московский аэропорт «Внуково» около полуночи и приземлился в польском Жешуве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Посадка в Польше завершилась приблизительно в 2:30 мск. Вылету предшествовали трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье представители США посетят Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.