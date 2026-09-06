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Силы ПВО за ночь сбили 258 беспилотников над регионами РФ

Дарья Снегова

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.

Атака отражалась с 20:00 мск 5 сентября до 8:00 мск 6 сентября. Цели уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями.

В селе Головчино Грайворонского округа беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина, тяжело ранена женщина. В результате утренней атаки беспилотников на Ростов-на-Дону пострадал ребенок. 

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