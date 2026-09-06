Силы ПВО за ночь сбили 258 беспилотников над регионами РФ
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.
Атака отражалась с 20:00 мск 5 сентября до 8:00 мск 6 сентября. Цели уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями.