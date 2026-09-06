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Главная / Политика /

Белый дом: о следующих шагах по Украине объявят в ближайшие недели

Дарья Снегова

Россия и Соединенные Штаты обсудили конкретные планы дальнейших действий по украинскому урегулированию. О результатах переговоров будет объявлено в ближайшие недели, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Представитель Белого дома сообщил Reuters, что переговоры были содержательными и что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели», – пишет агентство.

5 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Политика / Власть
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