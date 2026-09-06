На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

В Сапожковском округе Рязанской области обломки беспилотников спровоцировали пожар на одном из предприятий, а также повредили жилой дом в областном центре. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы.