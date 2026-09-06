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На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Ася Султанова

В Сапожковском округе Рязанской области обломки беспилотников спровоцировали пожар на одном из предприятий, а также повредили жилой дом в областном центре. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы.

По словам Малкова, атака украинских БПЛА на регион продолжается утром 6 сентября, работают ПВО и мобильные огневые группы.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 258 украинских БПЛА самолетного типа над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В селе Головчино в Белгородской области в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина, тяжелые ранения получила женщина. В Ростове-на-Дону из-за налета беспилотников пострадал ребенок.

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