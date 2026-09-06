Bild: Германия готовит план по борьбе с беспилотниками и кибератаками
Германия готовит национальный план по противодействию беспилотникам и кибератакам, сообщил Bild со ссылкой на МВД страны.
По данным издания, план предусматривает расширение мобильных подразделений федеральной полиции по борьбе с беспилотниками. Новые быстро перебрасываемые подразделения с вертолетами и спецтранспортом планируется разместить во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне. Они должны защищать воздушное пространство над аэропортами, вокзалами и другими критическими объектами, а также правительственным кварталом Берлина.
Кроме того, предприятиям критической инфраструктуры, включая энергетические и оборонные компании, планируется предоставить полномочия не только обнаруживать, но и активно подавлять беспилотники.
В рамках плана также предполагается расширить использование искусственного интеллекта (ИИ), биометрического распознавания лиц и видеосистем для поиска подозреваемых в подготовке атак или шпионаже. ИИ, в частности, должен автоматически выявлять оружие и подозрительное поведение.
Отдельным направлением станет создание национального проекта Cyberdome – сети цифровых датчиков для обнаружения и блокирования хакерских атак на государственные учреждения и компании.
1 сентября злоумышленники потребовали от властей Берлина выкуп около 2 млн евро после хакерской атаки на сети сената. О кибератаке стало известно 14 августа. Пострадавшие ведомства временно отключили от общегородской сети. По данным сената, с 7 по 12 августа произошла утечка большого объема данных, включая конфиденциальную информацию и персональные данные.