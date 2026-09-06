Bild: Германия готовит план по борьбе с беспилотниками и кибератаками

По данным издания, план предусматривает расширение мобильных подразделений федеральной полиции по борьбе с беспилотниками. Новые быстро перебрасываемые подразделения с вертолетами и спецтранспортом планируется разместить во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне. Они должны защищать воздушное пространство над аэропортами, вокзалами и другими критическими объектами, а также правительственным кварталом Берлина.