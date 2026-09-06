Трамп назвал Луну американской
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Штатам.
«Луна наша», – говорится в надписи на фото Луны. К концу надписи прикреплен флаг США.
Трамп ранее неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.
27 августа американский президент подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады, в «озеро Америка».
В январе прошлого года Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название «Мак-Кинли».