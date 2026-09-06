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Трамп назвал Луну американской

Филипп Иванов
Truth Social @realDonaldTrump
Truth Social @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Штатам.

«Луна наша», – говорится в надписи на фото Луны. К концу надписи прикреплен флаг США.

Трамп ранее неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.

27 августа американский президент подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады, в «озеро Америка».

В январе прошлого года Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название «Мак-Кинли».

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