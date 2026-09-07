Путин и Алиев договорились активизировать контакты

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. 1 сентября 2026 г. Путин и Алиев кратко пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке.