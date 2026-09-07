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Путин и Алиев договорились активизировать контакты

Лидеры государств провели телефонный разговор
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного взаимодействия. «Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», – говорится в сообщении.

Это уже второй телефонный разговор Путина и Алиева за последние полтора месяца. Предыдущий состоялся 28 июля 2026 г., тогда стороны также обсуждали двустороннюю и международную повестку и отмечали конструктивный характер связей. 13 июля Алиев заявлял, что отношения между странами нормализовались и контакты осуществляются на разных уровнях.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. 1 сентября 2026 г. Путин и Алиев кратко пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке.

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