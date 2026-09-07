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В результате атаки Израиля на Ливан погибли 11 человек

Татьяна Мозолевская
Marwan Naamani/dpa via Reuters Connect
Marwan Naamani/dpa via Reuters Connect

Израиль ночью 7 сентября атаковал юг Ливана. При ударах погибли 11 человек, в том числе двое младенцев. Еще пять получили ранения, сообщило агентство NNA.

В городе Кфар-Руман авиаудар пришелся по трехэтажному жилому зданию, в результате чего погибли девять человек и пятеро получили ранения. Еще двое погибли при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю – ими оказались сотрудники спасательной службы «Исламской миссии» Али Шахрур и Хади Фархат.

Также израильская авиация нанесла удары по Набатии-эль-Фаука и Араб-Салиму, где был разрушен жилой дом. Кроме того, после ночного предупреждения об эвакуации был разрушен дом в Дейр-эз-Захрани.

4 сентября The New York Times писал со ссылкой на министра обороны Исраэля Каца, что захват стратегического хребта Али-аль-Тахер закрепил израильский контроль над Южным Ливаном.

Газета отмечает, что это усилило опасения, что Израиль намерен затянуть оккупацию юга Ливана, которая продолжается уже несколько месяцев. Хребет, расположенный примерно в 10 км от границы, возвышается над подземной базой «Хезболлы», которая стала центром конфликта с марта, когда началась американо-израильская военная кампания против Ирана – главного союзника группировки.

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