В результате атаки Израиля на Ливан погибли 11 человек

Газета отмечает, что это усилило опасения, что Израиль намерен затянуть оккупацию юга Ливана, которая продолжается уже несколько месяцев. Хребет, расположенный примерно в 10 км от границы, возвышается над подземной базой «Хезболлы», которая стала центром конфликта с марта, когда началась американо-израильская военная кампания против Ирана – главного союзника группировки.