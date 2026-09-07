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Путин поздравил Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил своего бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на дух стратегического партнерства в успешном развитии отношений России и Бразилии. По его словам, два государства интенсивно взаимодействуют «на самых различных направлениях, координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур».

«И мы, несомненно, продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей», – подчеркнул Путин, пожелав Луле да Силве здоровья и успехов, а его согражданам – счастья и процветания.

4 августа Путин провел с Лулой да Силвой телефонный разговор по инициативе бразильской стороны. Во время беседы особое внимание было уделено вопросу увеличения объемов торговли и ее диверсификации. Лидеры также обменялись мнениями по наиболее важным международным вопросам, включая спецоперацию на Украине. Путин поблагодарил бразильского коллегу за «его стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».

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