Путин поздравил Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

4 августа Путин провел с Лулой да Силвой телефонный разговор по инициативе бразильской стороны. Во время беседы особое внимание было уделено вопросу увеличения объемов торговли и ее диверсификации. Лидеры также обменялись мнениями по наиболее важным международным вопросам, включая спецоперацию на Украине. Путин поблагодарил бразильского коллегу за «его стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».