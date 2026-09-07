Экс-главком армии Армении отказался от паспорта республики
Генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц, участвовавший в формировании вооруженных сил республики и ранее занимавший пост их главнокомандующего, отказался от армянского паспорта. Об этом он заявил в интервью «Иравунку».
По словам генерала, он сдал паспорт в консульстве Армении, после чего получил уведомление от армянской администрации о лишении гражданства. Тер-Григорьянц объяснил свой поступок несогласием с действиями нынешних властей республики.
«Что мне делать, когда в Армению пришли люди к власти, которые предали горстку оставшегося армянского народа и хотят уничтожить его с помощью турок?» – пояснил он.
Тер-Григорьянц также заявил, что после отказа от паспорта больше не собирается посещать Армению.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 2 августа принял отставку правительства и в тот же день назначил лидера победившей на парламентских выборах партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром республики.
25 августа Пашинян представил в парламенте перед вновь избранными депутатами программу правительства до 2031 г. Он обратился к майскому заявлению лидеров остальных четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС: это Россия, Казахстан, Киргизия и Белоруссия), в котором те призвали провести в Армении «в возможно короткие сроки» референдум о вступлении в ЕС или же продолжить членство в ЕАЭС.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ призвал Пашиняна вспомнить о печальном опыте Турции, кандидата на вступление в ЕС с 1999 г. Песков также в очередной раз напомнил, что после подачи заявки Армения должна будет начать процесс приведения своего законодательства в различных сферах в соответствие с правилами ЕС, которые расходятся с ЕАЭС.