Экс-главком армии Армении отказался от паспорта республики

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ призвал Пашиняна вспомнить о печальном опыте Турции, кандидата на вступление в ЕС с 1999 г. Песков также в очередной раз напомнил, что после подачи заявки Армения должна будет начать процесс приведения своего законодательства в различных сферах в соответствие с правилами ЕС, которые расходятся с ЕАЭС.