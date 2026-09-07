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Авиакомпания El Al продлила отмену рейсов в Тель-Авив до весны 2027 года

Татьяна Мозолевская
Mondadori Portfolio / TASSS
Mondadori Portfolio / TASSS

Авиакомпания El Al продлила отмену рейсов LY611/612 и LY613/614 между Москвой и Тель-Авивом до 25 марта 2027 г. Пассажирам отмененных рейсов доступен вынужденный возврат стоимости билетов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее перевозчик уже несколько раз продлевал приостановку полетов. В декабре 2025 г. El Al планировала увеличить частоту рейсов из Москвы до 10 в неделю, однако летом 2026 г. направление было приостановлено из-за ситуации с безопасностью в российском воздушном пространстве.

При этом прямое авиасообщение между Россией и Израилем сохраняется. Рейсы в Тель-Авив выполняют российские авиакомпании, в том числе Red Wings из Москвы, Сочи и Минеральных Вод, а также другие перевозчики по отдельным региональным направлениям.

25 июня РБК со ссылкой на АТОР сообщал, что приостановка рейсов El Al не окажет существенного влияния на организованный туризм из России в Израиль, поскольку его «фактически не существует».

В августе глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова заявила, что Израиль заинтересован в увеличении числа авиарейсов из России и предлагает российским перевозчикам рассмотреть возможность запуска прямых перелетов в Эйлат.

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