Авиакомпания El Al продлила отмену рейсов в Тель-Авив до весны 2027 года

25 июня РБК со ссылкой на АТОР сообщал, что приостановка рейсов El Al не окажет существенного влияния на организованный туризм из России в Израиль, поскольку его «фактически не существует».



В августе глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова заявила, что Израиль заинтересован в увеличении числа авиарейсов из России и предлагает российским перевозчикам рассмотреть возможность запуска прямых перелетов в Эйлат.