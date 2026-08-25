Израиль предложил запустить прямые рейсы между Москвой и Эйлатом

25 июня сообщалось, что израильская авиакомпания El Al приостановила полеты в Москву «в связи с развитием событий между Россией и Украиной». Тогда РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщал, что приостановка рейсов El Al не окажет существенного влияния на организованный туризм из России в Израиль, поскольку его «фактически не существует».