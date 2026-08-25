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Израиль предложил запустить прямые рейсы между Москвой и Эйлатом

Елена Вострикова

Израиль заинтересован в увеличении числа авиарейсов из России и предлагает российским перевозчикам рассмотреть возможность запуска прямых перелетов в Эйлат. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.

«Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии», – пояснила она.

Сейчас прямое авиасообщение с Тель-Авивом осуществляется из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Рейсы выполняют российские авиакомпании. По словам Воронцовой, перевозчикам предлагают рассмотреть возможность запуска прямых рейсов на израильский круглогодичный морской курорт в Эйлате.

25 июня сообщалось, что израильская авиакомпания El Al приостановила полеты в Москву «в связи с развитием событий между Россией и Украиной». Тогда РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщал, что приостановка рейсов El Al не окажет существенного влияния на организованный туризм из России в Израиль, поскольку его «фактически не существует».

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