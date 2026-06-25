Израильская El Al остановила рейсы до Москвы из-за ситуации с Украиной
Крупнейшая израильская авиакомпания El Al остановила рейсы из Тель-Авива до Москвы «в связи с развитием событий между Россией и Украиной». Об этом сообщил Reuters.
«Авиакомпания пересмотрит ситуацию на следующей неделе и примет решение о возобновлении полетов, при этом пассажиры будут проинформированы и им будут предложены альтернативные варианты в соответствии с законом», – говорится в материале.
Последний месяц украинские силы совершают массированные атаки на Московский регион. Столичные власти регулярно сообщают об уничтожении дронов, Росавиация объявляет о закрытии аэропортов. Днем 25 июня была объявлена ракетная опасность в Подмосковье.