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Из музея Ренуара во Франции похитили четыре картины

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Музей Огюста Ренуара ограбили во Франции. Украдены четыре картины, их названия не указываются, сообщает телеканал TF1.

Ограбление произошло ранним утром 8 сентября. На кадрах с камер видеонаблюдения следователи увидели, как двое злоумышленников вырезали картины. По данным телеканала, грабители якобы бросили одну из четырех картин во время побега. Стоимость украденных работ оценивается в 9 млн евро.

19 октября 2025 г. был ограблен Лувр. Преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. Злоумышленники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Общая стоимость похищенного оценена примерно в 88 млн евро. 25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек. 

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