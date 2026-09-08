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Глава МИД Эстонии и Трамп-младший обсудили конфликт на Украине

Татьяна Мозолевская
OLIVIER MATTHYS / TASS
OLIVIER MATTHYS / TASS

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и сын президента США Дональд Трамп-младший обсудили конфликт на Украине во время закрытого ужина в Таллине, сообщил Bloomberg.

По словам Цахкны, встреча состоялась 6 сентября по приглашению американской стороны. Всего в ужине приняли участие 13 человек. Глава эстонского МИДа отметил, что тема Украины обсуждалась «довольно активно», однако раскрывать детали разговора отказался.

«Было очень интересно встретиться с человеком, который не является действующим политиком, но тем не менее обладает очень большим влиянием. Возможно, такие контакты с нестандартными людьми, близкими к администрации президента США, однажды могут пригодиться», – сказал министр.

Трамп-младший прибыл в Таллин с однодневным визитом по пути из Монголии. По данным Bloomberg, его поездка была связана с игорным бизнесом.

Визит состоялся на фоне попыток Вашингтона возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

5 сентября спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 

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