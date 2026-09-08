Захарова посчитала доклад МАГАТЭ по ЗАЭС предвзятым
Официальный представитель МИД РФ назвала доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) политически ангажированным. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.
По ее словам, о предвзятости доклада говорит как минимум то, что он игнорирует факт принадлежности электростанции России. Она также отметила, что в документе организации говорится об ухудшении ситуации на ЗАЭС, но не уточняется, что это происходит по вине Киева, который продолжает наносить удары по станции.
Захарова указала, что доклад не упоминает срыв Украиной визита на ЗАЭС генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который планировался 20-21 августа. Дипломат заявила, что МИД впредь ожидает более ответственного подхода от МАГАТЭ к составлению подобных документов.
27 августа Захарова потребовала от МАГАТЭ принять меры в отношении Киева из-за ударов по ЗАЭС. Дипломат рассказала, что 26 августа ВСУ попытались нанесли удар беспилотником по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС. В случае повреждения могла произойти крупная радиационная авария.
22 августа беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль на территории диспетчерского гидроцеха ЗАЭС. В пресс-службе электростанции подчеркнули, что Украина целенаправленно ударила по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей.