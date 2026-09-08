Захарова посчитала доклад МАГАТЭ по ЗАЭС предвзятым

По ее словам, о предвзятости доклада говорит как минимум то, что он игнорирует факт принадлежности электростанции России. Она также отметила, что в документе организации говорится об ухудшении ситуации на ЗАЭС, но не уточняется, что это происходит по вине Киева, который продолжает наносить удары по станции.