Трамп и Зеленский могут встретиться в сентябре

8 августа Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. По его словам, на них можно обсудить энергетику, поставки зерна и обмен военнопленными. Президент отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.