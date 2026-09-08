Трамп и Зеленский могут встретиться в сентябре
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского предварительно согласована на сентябрь. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, чьи слова передает украинское издание «Страна».
«Сейчас мирный процесс активизировался. Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения», – подчеркнул спикер ведомства. Кроме того, он отметил, что главы государств могут также провести телефонные переговоры.
8 августа Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. По его словам, на них можно обсудить энергетику, поставки зерна и обмен военнопленными. Президент отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.
28 июля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Переговоры прошли за закрытыми дверьми. Газета The Guardian писала, что в последнее время администрация Трампа демонстрирует более благожелательный подход к Украине.