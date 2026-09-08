Лавров: Европа провалила шансы сыграть конструктивную роль по Украине

«Когда Европа говорит: «Нет, мы должны»... Ребята, у вас было столько шансов, вы их все провалили. Поэтому теперь, чтобы вам хоть каким-то образом снова что-то доверить, вы должны очень сильно постараться, чтобы объяснить, что вы на этот раз задумали. И это будет сложно», – сказал он.