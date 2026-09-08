Лавров: Европа провалила шансы сыграть конструктивную роль по Украине
Европа упустила шансы сыграть конструктивную роль в переговорах по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Когда Европа говорит: «Нет, мы должны»... Ребята, у вас было столько шансов, вы их все провалили. Поэтому теперь, чтобы вам хоть каким-то образом снова что-то доверить, вы должны очень сильно постараться, чтобы объяснить, что вы на этот раз задумали. И это будет сложно», – сказал он.
Лавров отметил, что Европа имела возможность сыграть конструктивную роль в переговорах по поводу Украины с 2014 г. и занять «вразумительную и ответственную позицию», как, например, администрация президента США Дональда Трампа. Однако, по словам Лаврова, вместо этого европейские лидеры говорят о «стратегическом поражении России», а под «европейскими ценностями понимают проявления нацизма». Глава МИДа также напомнил, что история России часто переплеталась с историей западных стран, и РФ не стоит «забывать корни» взаимодействия с Европой.
22 августа Лавров заявлял, что Запад воюет с Россией с помощью Украины и надеется, что РФ будет договариваться именно с Европой. По словам главы МИДа, такого не случится.
8 сентября Лавров сказал, что после того как Европа потеряла объективную способность всем руководить, она начала бороться с другими странами при помощи санкций и прямого вмешательства.