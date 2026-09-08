Лавров сравнил Запад с раненым зверем
В историческом контексте Запад, особенно Европа, – очень сильно раненный зверь, и он становится гораздо опаснее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».
«Потеря Западом своей объективной способности всем руководить, она ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами – санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного», – сказал Лавров.
По словам министра, западные страны «просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования».
6 сентября Лавров заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что некоторых западных чиновников, которые «волею судеб» оказались на вершине европейской политики, в скором времени может «смыть с этой вершины». По его мнению, вопрос лишь в том, когда это произойдет. 3 сентября Лавров, выступая в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях XI Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия остается открытой для контактов со всеми, кто готов к конструктивному диалогу. Но Москва не намерена зависеть от «доброго расположения бывших западных партнеров».