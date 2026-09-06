Лавров: некоторых западных политиков скоро «смоет с вершины»
Некоторых западных чновников, которые «волею судеб» оказались на вершине европейской политики, в скором времени может «смыть с этой вершины», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Я не могу влезть внутрь этих политических персонажей, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент (надеюсь, не очень отдаленный) их смоет с этой вершины европейской политики и все-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет», – сказал Лавров.
По его словам, вопрос лишь в том, когда это произойдет. «Но, думаю, ждать осталось не очень долго», – добавил министр.
6 сентября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что заявления европейских лидеров о необходимости переговоров с Москвой не имеют практического значения. «То, что мы наблюдаем со стороны Евросоюза – призывы к миру, о том, что надо говорить с Россией, – это скорее сотрясение воздуха, создание белого информационного шума», – сказал дипломат. По его словам, реальные действия Брюсселя идут в русле курса НАТО и направлены на затягивание конфликта для нанесения Москве стратегического поражения.