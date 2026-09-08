Вучич: парламент Сербии распустят 9 сентября
Президент Сербии Александр Вучич утвердил решение о роспуске Национальной скупщины (парламента) и назначит досрочные выборы. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидения Сербии. Президент намерен подписать указ о роспуске парламента 9 сентября.
«Мне предстоит утвердить два решения – указ о роспуске Скупщины и указ о проведении выборов. Оба решения я обнародую завтра в полдень. Выборы состоятся 25 октября», – сказал он.
Парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов, которые длятся с ноября 2024 г, в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов.
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на предстоящих парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.